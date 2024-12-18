

Президент: Правящая партия взяла курс на Россию, а показывает себя так, будто хочет двигаться в сторону Европы

18.12.2024 13:47





Правящая партия Грузии взяла четко определенный курс на Россию, она встала на русский путь, а показывает себя так, будто хочет двигаться в сторону Европы – это, фактически, началось перед выборами, хотя, может быть, многие не заметили, и я отчетливо не заметила, что русский путь "Грузинской мечты" начался с 29 июня 2019 года, с инцидента с Гавриловым, - указанное заявление в своем выступлении на пленарном заседании Европарламента сделала президент Грузии Саломе Зурабишвили.



По словам президента, в Грузии с одной стороны есть "грузинский народ, а со второй стороны репрессивный аппарат власти".



"Нет двух частей Грузии. Мы, может, движемся к гражданской конфронтации. Двух сторон нет. С одной стороны грузинский народ, с другой – репрессивный аппарат власти. Хочу сказать, что правящая партия Грузии взяла четко определенный курс на Россию, она встала на русский путь, а показывает себя так, будто хочет двигаться в сторону Европы, почему? Потому, что и их сторонники избирают европейский путь, 80% населения Грузии, все опросы общественного мнения и выборы после независимости. Показывают, вот эти цифры. Если лидеры "Грузинской мечты" хотят, чтобы осталась хоть часть их мечты, они частично пытаются сохранить эту надежду.



Это, фактически, началось перед выборами, хотя, может быть, многие не заметили, и я отчетливо не заметила, что русский путь "Грузинской мечты" начался с 29 июня 2019 года, с инцидента с Гавриловым, усевшегося в кресло председателя парламента Грузии. Это был очень странный инцидент, тогда бушевал "Ковид", и этот инцидент был забыт. Потом был отвергнут документ Шарля Мишеля. Это было еще одним четким сигналом, что идет отдаление от реформ, проведения которых требовал Евросоюз, и движение продолжалось в другую сторону. Затем в феврале 2022 года началась война в Украине, 24-го числа активно началась российская агрессия. Премьер-министр пришел к монументу жертв российской агрессии в 1921 году и, цитирую, заявил - "У Грузии нет намерения подключаться к финансовым и экономическим санкциям против России. Это основывается на нашем национальном интересе". Не было задействовано никаких санкций. Затем был 2023 год, первое представление "русского закона". Затем последовала российская риторика в отношении Украины. Премьер-министр обвинял НАТО в том, что альянс спровоцировал продолжение конфликта, если ни его начало. Потом 2024 год - второй "русский закон", вновь российская риторика. Далее выступление одного из правителей Грузии Бидзины Иванишвили, в котором он говорил о партии глобальной войны, и, фактически, во всем обвинял европейских партнеров. В этот период, на фоне антизападной риторики, слышны частые обвинения по анти-ЛГБТ с той точки зрения, что Америка и Европа собираются отнять у нас нашу идентичность, наши национальные ценности. Отнять нашу самобытность. Вы много слышали об этом", - заявила президент Грузии, перевод выступления которой распространяет телеканал "ТВ Пирвели".





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