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«Нам нужно больше поддержки» — Саломе Зурабишвили выступила в Европарламенте


18.12.2024   13:55


Сегодня, 18 декабря, президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила в Европейском парламенте.

Она говорила о политическом кризисе в стране и захвате государственных институтов нелегитимным правительством «Грузинской мечты».

«Это очень мирное движение и одновременно масштабное гражданское неповиновение», — сказал она, говоря о текущей ситуации в стране.

«Правящая партия пошла по российскому пути». С одной стороны — люди, с другой одна партия.

Люди хотят европейского будущего и новых, справедливых выборов», — заявила Саломе Зурабишвили.

В своей речи в Европарламенте Зурабишвили сравнила отклонение «Грузинской мечты» от ее внешней политики с советской оккупацией 1921 года.

«Это решающее время для Грузии». «Бывают дни и моменты, когда нам кажется, что мы в 1921 году и все происходит снова», — сказал она.

Президент Грузии также говорила о нарушении конституции «Грузинской мечтой» и незаконно избранном правительстве и президенте.

Зурабишвили также заявила, что граждане Грузии, отстаивающие свое европейское будущее, ждут действий от Брюсселя и США. «Нам нужно больше поддержки, больше визитов», — сказала она.

Саломе Зурабишвили также говорила о критических СМИ, которые стали мишенью российского режима.

Выступление президента Грузии в Европарламенте длилось почти час и было встречено продолжительными аплодисментами.


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