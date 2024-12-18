|
|
|
«Нам нужно больше поддержки» — Саломе Зурабишвили выступила в Европарламенте
18.12.2024 13:55
Сегодня, 18 декабря, президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила в Европейском парламенте.
Она говорила о политическом кризисе в стране и захвате государственных институтов нелегитимным правительством «Грузинской мечты».
«Это очень мирное движение и одновременно масштабное гражданское неповиновение», — сказал она, говоря о текущей ситуации в стране.
«Правящая партия пошла по российскому пути». С одной стороны — люди, с другой одна партия.
Люди хотят европейского будущего и новых, справедливых выборов», — заявила Саломе Зурабишвили.
В своей речи в Европарламенте Зурабишвили сравнила отклонение «Грузинской мечты» от ее внешней политики с советской оккупацией 1921 года.
«Это решающее время для Грузии». «Бывают дни и моменты, когда нам кажется, что мы в 1921 году и все происходит снова», — сказал она.
Президент Грузии также говорила о нарушении конституции «Грузинской мечтой» и незаконно избранном правительстве и президенте.
Зурабишвили также заявила, что граждане Грузии, отстаивающие свое европейское будущее, ждут действий от Брюсселя и США. «Нам нужно больше поддержки, больше визитов», — сказала она.
Саломе Зурабишвили также говорила о критических СМИ, которые стали мишенью российского режима.
Выступление президента Грузии в Европарламенте длилось почти час и было встречено продолжительными аплодисментами.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна