

«Нам нужно больше поддержки» — Саломе Зурабишвили выступила в Европарламенте

18.12.2024 13:55





Сегодня, 18 декабря, президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила в Европейском парламенте.



Она говорила о политическом кризисе в стране и захвате государственных институтов нелегитимным правительством «Грузинской мечты».



«Это очень мирное движение и одновременно масштабное гражданское неповиновение», — сказал она, говоря о текущей ситуации в стране.



«Правящая партия пошла по российскому пути». С одной стороны — люди, с другой одна партия.



Люди хотят европейского будущего и новых, справедливых выборов», — заявила Саломе Зурабишвили.



В своей речи в Европарламенте Зурабишвили сравнила отклонение «Грузинской мечты» от ее внешней политики с советской оккупацией 1921 года.



«Это решающее время для Грузии». «Бывают дни и моменты, когда нам кажется, что мы в 1921 году и все происходит снова», — сказал она.



Президент Грузии также говорила о нарушении конституции «Грузинской мечтой» и незаконно избранном правительстве и президенте.



Зурабишвили также заявила, что граждане Грузии, отстаивающие свое европейское будущее, ждут действий от Брюсселя и США. «Нам нужно больше поддержки, больше визитов», — сказала она.



Саломе Зурабишвили также говорила о критических СМИ, которые стали мишенью российского режима.



Выступление президента Грузии в Европарламенте длилось почти час и было встречено продолжительными аплодисментами.





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