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Роберта Метцола: «Европарламент осуждает репрессии против оппозиции и аресты мирных протестующих»
18.12.2024 13:56
Европарламент осуждает репрессии против оппозиции и аресты мирных протестующих, заявила глава Европейского парламента Роберта Метцола на пленарном заседании, на котором ранее выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили.
«Когда вы в последний раз посещали Европейский парламент, мы обсуждали прогресс страны на пути к вступлению в европейскую семью. Сегодня этот путь находится под угрозой. Европейский парламент осуждает любые репрессии против оппозиции и аресты мирных протестующих. Эти действия являются отходом от успешных шагов, которые мы вместе предприняли за последние годы», — заявила Роберта Метцола.
По ее словам, реагируя на сложившуюся в Грузии ситуацию, Европарламент призвал Евросоюз к решительным действиям и вновь повторяет этот призыв.
«Я знаю, что в Грузии много людей, которые боятся за будущее своей страны. Я говорю от имени всего парламента, когда говорю всем тем грузинам, которые ищут поддержки от Европы, что они не одиноки. Мы вас видим, мы вас слышим, мы с вами. Так что, Европейский парламент твердо поддерживает грузинский народ, и наша дверь всегда будет оставаться открытой», — заявила Метцола.
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