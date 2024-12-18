

Кобахидзе: Мы хотим стать страной-членом Евросоюза только с достоинством, миром и благополучием

18.12.2024 14:23





«Мы хотим стать страной-членом Евросоюза только с достоинством, только мирным путем и только с благополучием. Решение, принятое 28 ноября, точно повторяет тот слоган, с которым грузинский народ выбрал нас 26 октября», — заявил лидер «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе на пресс-конференции.



Глава правительства отметил, что, согласно новым результатам социологических исследований, рейтинг правящей команды остается неизменным, то есть повторяет те показатели, которые у «Грузинской мечты» были в последнем исследовании перед выборами.



«Что касается нашего заявления, по сути, ничего не изменилось. Как мы боролись до 26 октября, так и продолжаем борьбу за то, чтобы войти в Евросоюз с достоинством. Заявление, сделанное 28 ноября, означало именно это. Мы хотим стать страной-членом Евросоюза только с достоинством, только мирным путем и только с благополучием. Решение от 28 ноября повторяет точно тот слоган, с которым грузинский народ выбрал нас 26 октября.



Достоинство означает, что, когда Молдове предоставляют статус кандидата, а Грузии — нет, нужно четко защищать свои позиции. Закрытие телеканалов, запрет партий — это прогресс Молдовы. Там уничтожены и медиаплюрализм, и политический плюрализм, они остаются членами СНГ, санкции они не вводили, коррупция в Молдове процветает, это одна из самых коррумпированных стран в Европе. Вот что называют прогрессом Молдовы.



Что касается Грузии, Грузия делает всё, чтобы выполнить обязательства на пути евроинтеграции. В том числе мы непрерывно продолжаем работу над выполнением обязательств, предусмотренных Соглашением об ассоциации и DCFTA. Фактически, к 2028 году мы выполним более 90% обязательств в обоих направлениях. Это путь Грузии. И давайте снова сравним нашу страну с Молдовой», — заявил Ираклий Кобахидзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





