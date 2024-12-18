

Вашадзе: Деяние, совершенное против меня, по Уголовному кодексу оценивается как покушение на убийство

18.12.2024 16:13





Деяние, совершенное против меня, по Уголовному кодексу оценивается как покушение на убийство – МВД не произвело никакого реагирования, что однозначно свидетельствует о том, что заказчиком всего этого является режим Бидзины Иванишвили, и в чем я персонально обвиняю Бидзину Иванишвили, - указанное заявление, в связи с вчерашним нападением на него на проспекте Руставели, сегодня на пресс-конференции сделал лидер "Стратегии Агмашенебели" Георгий Вашадзе.



По его словам, личность нападавшего уже идентифицирована.



"Вчера, в 22:20, я находился на проспекте Руставели, вместе с мирными демонстрантами, и в это время на меня было совершено нападение лицом, в руках у которого был острый предмет. Нападавший физически напал на меня со спины. Сначала ударил меня в спину этим острым предметом, который мы потом изъяли на месте происшествия. Нейтрализовать нападавшего помогли митингующие.



На месте также были изъяты ключи нападавшего с чипом от лифта, по которому можно идентифицировать его личность. Это Давид Эдишерашвили 1976 года рождения, проживающий в районе Вазисубани. Тот, кто запечатлен в видеоматериале. Деяние, совершенное против меня, по Уголовному кодексу оценивается как покушение на убийство, так как он несколько раз пытался ударить меня этим предметом, причем так, чтобы нанести мне тяжкие повреждения, в том числе в область шеи. После чего он сбежал. Митингующие тотчас позвонили в Службу 112. Мы ждали полтора часа, прежде чем кто-то приехал, после чего со мной связался следователь и сообщил, что он будет на месте через 10 минут. Затем, приблизительно, через 10 минут, он уже с другим лицом перезвонили мне и сообщили, что не намерены приезжать на место происшествия, что является нарушением закона. Более того, в нескольких десятках метров от этого стояли экипажи Патрульной полиции. Ни один из них не произвел соответствующего реагирования. После этого я сам явился в медицинское учреждение для учета нанесенного мне повреждения.



Мы не сдвинемся ни на шаг, пока Бидзина Иванишвили не покинет эту страну, так как главной проблемой этой страны является этот конкретный человек. Пустышки и Кобахидзе и все остальные. Персонально от Иванишвили идут все заказы на совершение преступлений, которые мы имеем",- заявил Вашадзе.





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