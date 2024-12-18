

Судья Шалва Тадумадзе намерен подать иск в ЕС на Литву из-за санкций

18.12.2024 16:15





Председатель Палаты по уголовным делам Верховного суда Грузии Шалва Тадумадзе, который внесен в список высокопоставленных должностных лиц Грузии, утвержденных правительством Литвы, планирует внести иск против Литвы в Европейский суд по защите прав человека.



Вместе с тем, он обратился к министру иностранных дел Грузии Маке Бочоришвили с требованием вызвать посла Литвы в Грузии, а также обеспечить его участие в указанной встрече, с тем чтобы официальное лицо этой страны пояснил, "на основании чего министр иностранных дел Литвы принял это лишенное всякого здравого смысла решения".



"Напомним, что министерство иностранных дел Литвы опубликовало список лиц, против которых вводятся санкции.



Обращаюсь к вам с просьбой о том, чтобы подчиненное вам ведомство (должностное лицо), в установленном порядке, вызвало посла Литовской республики в Грузии и обеспечило мое присутствие на указанной встрече и пояснил, на основании чего министр иностранных дел Литвы принял это лишенное всякого здравого смысла решения о моем внесении в указанный список, упомянув меня как грузинского политика". Я также хочу получить официальные разъяснения, на информации каких доказательств и информации, Литовское государство признало меня нарушителем основных прав человека в Грузии, когда, из около 5 000 уголовных дел, которые я рассмотрел в течение своей карьеры, в Европейском суде по защите прав человека было обжаловано всего два дела. В отношении обоих дел (Георгий Угулава против Грузии и Давид Кезерашвили против Грузии) Европейский суд по защите прав человека четко пояснил, что принятые мною решения являются обоснованными с правовой точки зрения и политически беспристрастными", - указано в письме Шалвы Тадумадзе.





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