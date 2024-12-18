

Зурабишвили: Грузины не потеряют стойкость, но мы ждем, что Европа проявит инициативу, и мы вместе защитим наши ценности

18.12.2024 16:18





Грузия победит в этой борьбе, - заявила в своем заявлении на пленарном заседании Европейского парламента президент Грузии Саломе Зурабишвили.



"Для поддержки грузинского народа вы имеете много средств, так как Грузия победит в этой борьбе, она защитит свою свободу, демократию и европейский выбор. На хочу сравнивать с украинской стойкостью и трагедией, но Украина сражается за свободу, демократию, европейское и ваше будущее. Я убеждена, что они победят и их нужно поддерживать до конца. С другой стороны, мы боремся не военным путем, мы воюем по-другому – голыми руками, что имеет большое влияние на наше будущее. Когда мне задали вопрос, почему я сюда пришла, ответ прост: вы ускорите транзакцию или допустите ее продление в течение всей зимы? Грузины не потеряют стойкость, но мы ждем, что Европа проявит инициативу, и мы вместе защитим наши ценности ", - заявила президент Грузии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





