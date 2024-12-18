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Депутат Европарламента Валери Айе: Гражданам Грузии нужны новые, справедливые выборы, иного пути - нет
18.12.2024 17:37
Гражданам Грузии нужны новые, справедливые выборы, иного пути - нет, - об этом в социальной сети пишет депутат Европейского парламента от Франции Ваалери Айе.
„Президент Саломе Зурабишвили поведала Европе ужасающую историю, о том, что происходит в Грузии. От этого у каждого европейца должна стынуть кровь в жилах. Это касается не только Грузии. Это касается Европы. Гражданам Грузии нужны новые, справедливые выборы, иного пути - нет “, - пишет Валери Айе.
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