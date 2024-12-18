

Гахария обратился к публичным служащим со словами, что молчание вредит им и интересам страны

18.12.2024 17:38





„Мечта“ не только взяла в заложники публичный сектор, но и создала для него репрессивные законодательные рамки, - указанное заявление на брифинге сделал лидер партии „Гахария для Грузии“ Георгий Гахария.



Вместе с тем, он обратился к публичным служащим со словами, что молчание вредит им и интересам страны.



„Факт, что страна остается в систематическом политическом кризисе после того, как „Грузинская мечта“ сфальсифицировала результаты парламентских выборов, приостановила и убила европейское будущее страны. Затем осуществила насилие над мирными гражданами, выражавшими инакомыслие.



Несмотря на это, „Мечта“, посредством нелегитимного парламента и законодательной инициативы, не только взяла в заложники публичный сектор, но и создала для него репрессивные законодательные рамки. Выходит, что публичный сектор среднего звена сегодня будет полностью подчинен политической воле одного человека. Со дня восстановления независимости Грузии публичный сектор среднего звена был фундаментом и базой, борющимся за национальные интересы и государственность. Никто и никогда не позволял себе трогать этих людей. Сегодня „Мечта“ изменила законодательство, фактически, сказав, что публичные служащие среднего звена, руководители департаментов, заместители, руководители управлений, их заместители будут назначаться, исходя из политической целесообразности. Хочу призывать их сделать верный выбор, поднять голос и сделать оценку, которая сегодня нужна грузинскому государству, людям, которые сегодня стоят на улицах. В этой борьбе мы будем вместе, и мы победим“,- отметил Гахария.





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