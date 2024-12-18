|
|
|
Саакашвили: Я сделал все, чтобы объяснить народу, перед какой угрозой мы стояли
18.12.2024 17:39
«Многие ошибочно обвиняют меня в том, что Иванишвили привел я. Когда я стал президентом, Иванишвили уже несколько лет как вернулся в Сололаки, и Шеварднадзе даже предлагал ему пост государственного министра один-два раза, но Иванишвили тогда отказался — видимо, инструкции от кураторов еще не были получены», — пишет в социальной сети бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.
По его словам, в группе «Даитове» многие упрекают его в том, что он не остановил российскую силу в 2012 году.
«Хочу ответить этим людям: я сделал все, чтобы объяснить народу, перед какой угрозой мы стояли. Далее нужно было отменить выборы и самому стать диктатором, а для этой роли я абсолютно непригоден. Мой выбор с самого начала был в пользу демократии, а демократию характеризуют зигзаги.
Еще одно — многие ошибочно обвиняют меня в том, что я привел Иванишвили. Когда я стал президентом, Иванишвили уже несколько лет как вернулся в Сололаки, и Шеварднадзе даже предлагал ему пост государственного министра один-два раза, но Иванишвили тогда отказался — видимо, инструкции от кураторов еще не были получены», — пишет Саакашвили.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна