

Саакашвили: Я сделал все, чтобы объяснить народу, перед какой угрозой мы стояли

18.12.2024 17:39





«Многие ошибочно обвиняют меня в том, что Иванишвили привел я. Когда я стал президентом, Иванишвили уже несколько лет как вернулся в Сололаки, и Шеварднадзе даже предлагал ему пост государственного министра один-два раза, но Иванишвили тогда отказался — видимо, инструкции от кураторов еще не были получены», — пишет в социальной сети бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.



По его словам, в группе «Даитове» многие упрекают его в том, что он не остановил российскую силу в 2012 году.



«Хочу ответить этим людям: я сделал все, чтобы объяснить народу, перед какой угрозой мы стояли. Далее нужно было отменить выборы и самому стать диктатором, а для этой роли я абсолютно непригоден. Мой выбор с самого начала был в пользу демократии, а демократию характеризуют зигзаги.



Еще одно — многие ошибочно обвиняют меня в том, что я привел Иванишвили. Когда я стал президентом, Иванишвили уже несколько лет как вернулся в Сололаки, и Шеварднадзе даже предлагал ему пост государственного министра один-два раза, но Иванишвили тогда отказался — видимо, инструкции от кураторов еще не были получены», — пишет Саакашвили.





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