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Генсек Совета Европы заявляет, что в рамках своего визита в Грузию также встретится с Бидзиной Иванишвили


18.12.2024   17:39


Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе пишет в социальной сети о своем визите в Грузию.

По словам Берсе, завтра у него состоятся встречи с оппозицией и гражданским обществом.

«Сегодня утром я сначала встретился с гражданским обществом, затем с премьер-министром Кобахидзе и Шалвой Папуашвили. Я с нетерпением жду обмена идеями с омбудсменом Грузии, Бидзиной Иванишвили и представителями международного сообщества. Завтра весь день у меня будут встречи с оппозицией и гражданским обществом», — пишет Ален Берсе.


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