

Хазарадзе: Сегодня грузинский бизнес стоит вместе с народом в протесте

18.12.2024 17:39





Сегодня грузинский бизнес стоит вместе с народом в протесте, и я также горжусь тем, что основанные мной компании находятся в авангарде этого протеста», — пишет в соцсети один из лидеров «Сильной Грузии» Мамука Хазарадзе.



«Грузинский бизнес присоединяется к общественному протесту!



Совместное заявление уже подписали более 1500 человек! — Новейшая история не помнит такой оппозиции и единодушия представителей бизнеса.



Сегодня грузинский бизнес стоит вместе с народом в протесте, и я также горжусь тем, что основанные мной компании также находятся в авангарде этого протеста.



Бизнес – это основа бюджета страны, он создает рабочие места. На его создание уходят годы и большой труд.



Сегодня бизнес вместе со свободными людьми создает новую реальность на пути исторических перемен. Эти талантливые люди никогда не станут рабами какой-либо власти! Это уже победа!», — написал Мамука Хазарадзе.





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