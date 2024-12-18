|
|
|
Хазарадзе: Сегодня грузинский бизнес стоит вместе с народом в протесте
18.12.2024 17:39
Сегодня грузинский бизнес стоит вместе с народом в протесте, и я также горжусь тем, что основанные мной компании находятся в авангарде этого протеста», — пишет в соцсети один из лидеров «Сильной Грузии» Мамука Хазарадзе.
«Грузинский бизнес присоединяется к общественному протесту!
Совместное заявление уже подписали более 1500 человек! — Новейшая история не помнит такой оппозиции и единодушия представителей бизнеса.
Сегодня грузинский бизнес стоит вместе с народом в протесте, и я также горжусь тем, что основанные мной компании также находятся в авангарде этого протеста.
Бизнес – это основа бюджета страны, он создает рабочие места. На его создание уходят годы и большой труд.
Сегодня бизнес вместе со свободными людьми создает новую реальность на пути исторических перемен. Эти талантливые люди никогда не станут рабами какой-либо власти! Это уже победа!», — написал Мамука Хазарадзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна