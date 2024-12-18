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Шалва Папуашвили встретился с генеральным секретарем Совета Европы
18.12.2024 17:40
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили встретился с генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе.
По сообщению пресс-службы парламента Грузии, Шалва Папуашвили проинформировал Аллена Берсе о ходе и результатах парламентских выборов 2024 года.
«Председатель парламента также поговорил с генеральным секретарем Совета Европы о продолжающихся протестах в стране и предоставил информацию о хронологии насильственных протестов.
Шалва Папуашвили подчеркнул важность адекватной оценки происходящих событий международным сообществом.
Стороны также поговорили о важности участия оппозиции в парламентской деятельности как неотъемлемой части демократического процесса.
Стороны выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству на основе открытого диалога», — говорится в информации.
Во встрече приняли участие постоянный представитель Грузии в Совете Европы Тамар Талиашвили, вице-спикер парламента Тея Цулукиани, глава делегации Грузии в ПАСЕ Гиви Миканадзе и член вышеупомянутой делегации Эка Сепашвили.
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