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Еврокомиссар: Мы твердо поддерживаем грузинский народ и его европейские устремления
18.12.2024 17:44
Еврокомиссар по вопросам обороны Эндрюс Кубилюс в очередной раз подтверждает поддержку грузинского народа. В социальной сети X европейский политик написал:
«Я очень внимательно выслушал сегодня выступление президента Грузии Саломе Зурабишвили на пленарном заседании Европейского парламента в Страсбурге.
Мы твердо поддерживаем грузинский народ и его европейские устремления относительно будущего своей страны», — написал Кубилюс.
Напомним, президент Грузии выступила в Европейском парламенте. Саломе Зурабишвили рассказала депутатам о антиевропейских и антидемократических действиях «Грузинской мечты», к которым она причисляет разгон мирной акции в «гавриловскую ночь», первую инициацию закона «об иноагентах», а затем и повторную, ряд других законопроектов, противоречащим конституции государства и ценностям Евросоюза, жесткую риторику властей в отношении западных партнеров, фальсификацию выборов, а затем и отказ от переговоров с ЕС до 2028 года.
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