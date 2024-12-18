

Общественный вещатель не транслировал выступление президента в Европарламенте

18.12.2024 17:45





Общественный вещатель Грузии не транслировал выступление президента Грузии на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге, сообщает Администрация президента.



В ведомстве заявляют, что Общественный вещатель до сих пор не предоставляет общественности полную и объективную информацию о президенте Грузии.



«Общественный вещатель, который согласно статье 16 Закона Грузии «О вещании» обязан способствовать интеграции в Европейский Союз и претендует на звание сбалансированного и объективного СМИ, не освещает обращение Президента Грузии в Европарламент в прямом эфире. Это происходит на фоне глубокого политического кризиса и беспрецедентных общественных протестов в стране, в то время, когда европейское будущее страны необходимо спасать», — заявили в администрации.



Источник: СОВА

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