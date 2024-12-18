|
|
|
Общественный вещатель не транслировал выступление президента в Европарламенте
18.12.2024 17:45
Общественный вещатель Грузии не транслировал выступление президента Грузии на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге, сообщает Администрация президента.
В ведомстве заявляют, что Общественный вещатель до сих пор не предоставляет общественности полную и объективную информацию о президенте Грузии.
«Общественный вещатель, который согласно статье 16 Закона Грузии «О вещании» обязан способствовать интеграции в Европейский Союз и претендует на звание сбалансированного и объективного СМИ, не освещает обращение Президента Грузии в Европарламент в прямом эфире. Это происходит на фоне глубокого политического кризиса и беспрецедентных общественных протестов в стране, в то время, когда европейское будущее страны необходимо спасать», — заявили в администрации.
Источник:
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна