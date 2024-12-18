

Президент Зурабишвили выступила с речью в Европарламенте

18.12.2024 17:45





В ходе своего выступления в Европарламенте 18 декабря президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала о нарушениях, выявленных на выборах 26 октября, пророссийских шагах «Грузинской мечты» и отклонении от курса интеграции в Евросоюз, против чего Грузины протестуют уже несколько недель. В своем выступлении Зурабишвили раскритиковала Евросоюз за медленные действия против репрессивных шагов «Грузинской мечты» и подчеркнула необходимость проведения новых выборов в стране и более активной поддержки Евросоюза.



Выборы 26 октября

Говоря о парламентских выборах 26 октября, президент Саломе Зурабишвили заявила, что выборы были сфальсифицированы в больших масштабах, и подчеркнула полный контроль правящей партии над Центральной избирательной комиссией, что стало возможным благодаря игнорированию рекомендаций Евросоюза и внесению изменений в Избирательный кодекс.



Она отметила, что система электронного голосования была введена без таких гарантий, как биометрическая проверка, а для манипулирования конечным результатом широко использовались запугивание, пропаганда и административные ресурсы. Зурабишвили также указала на использование «черных денег», заявив, что всего за два месяца в избирательных целях было использовано 200 миллионов долларов.



По мнению президента, во время выборов были нарушены два главных принципа: всеобщность и конфиденциальность. Она подчеркнула лишение права голоса более миллиона граждан Грузии, проживающих за рубежом, добавив, что, несмотря на широкую мобилизацию, проголосовать смогли только 34 000 избирателей. «Вся диаспора знала, что выбор делался между Европой и Россией», — сказала она.



По словам президента, одной из причин нарушения конфиденциальности стала установка «партийных камер» возле аппаратов для голосования и отсутствие независимого надзора. Она отметила, что иски об устранении данных нарушений не были удовлетворены судами, что еще раз подчеркивает отсутствие независимости суда. Зурабишвили также сообщила, что в Страсбургском суде возбуждено дело в связи с выборами, так что «все законные средства будут использованы для выхода из этого очень глубокого кризиса».



Поствыборная ситуация в Грузии

Президент Саломе Зурабишвили подчеркнула ухудшение ситуации в Грузии после выборов 26 октября и обратила внимание на «ускоренное движение в сторону России» и систематическое нарушение демократических норм. Она осудила неконституционный созыв Парламента без одобрения президента и без рассмотрения Конституционным судом жалоб, связанных с выборами.



Зурабишвили раскритиковала одностороннее решение премьер-министра о приостановке процесса интеграции в ЕС и назвала это нарушением Конституции и «приостановкой европейского будущего Грузии». По ее словам, эти действия усилили однопартийный или единоличный контроль над всеми государственными институтами, оставив вне контроля правящей партии только оппозиционные СМИ, гражданское общество и институт президента, которые сейчас сталкиваются со значительным давлением и запугиванием.



Зурабишвили также рассказала о сложных условиях, в которых приходится работать оппозиционным СМИ и неправительственным организациям. Президент также коснулась широкой стратегии запугивания публичных служащих с иным мнением и членов гражданского общества, и отметила, что широко используются репрессии, слежка и политизация. Президент также рассказала о растущей кампании ненависти и обвинений, в ходе которой правительственные чиновники называют оппонентов «либеральными фашистами» и угрожают упразднить оппозиционные партии.



Он также подчеркнула рост использования дезинформации правящей партией, сравнив ее с российской тактикой. Зурабишвили отметила, что подконтрольные правительству СМИ не публикуют публичные заявления европейских партнеров, поэтому граждане Грузии не понимают, что правительство лжет. Несмотря на эту мрачную картину, она подтвердила важность сопротивления гражданского общества и оппозиционных сил, которые продолжают выступать против репрессивных мер властей и продолжают бороться за демократическое и европейское будущее Грузии.



Будущее отношений ЕС-Грузия

Президент Зурабишвили подчеркнула, что нынешний кризис в Грузии выходит за рамки обычной политики или чрезмерных действий властей. Отметив, что выборы представляли собой референдум о будущем Грузии, она заявила, что грузинский народ не перестанет бороться за «свободные и справедливые выборы, поскольку это единственный демократический политический выход из сложившейся ситуации». По ее словам, этот вопрос касается не только Грузии – это вызов и для Европы. «Речь идет об авторитете Европы», — сказала президент, добавив, что Европа не позволит стране, которой недавно был предоставлен статус кандидата, «растоптать все демократические правила и нормы» или игнорировать рекомендации ЕС.



Она подчеркнула стратегическую важность Грузии для Европы и предупредила, что ставки выходят за рамки национальных границ. По мнению Зурабишвили, судьба Грузии влияет на безопасность Черного моря, связь с Центральной и Южной Азией и даже европейскую перспективу Армении.



«Если Грузия попадет под контроль России… ставки очень высоки», — предупредила она, подчеркнув, что эта борьба является частью более масштабной конфронтации между Европой и российской агрессией. «После того, как Россия проиграла в Сирии… она не смогла утвердиться в Украине… и в Молдавии… должна ли она победить в Грузии?», — спросила она.



Назвав недавнее решение Совета иностранных дел ЕС «первым шагом», президент заявила, что «можно и нужно сделать гораздо больше». По ее словам, грузины борются не покладая рук, в то время как Европа «медленно просыпается и медленно реагирует».



Президент призвала европейских лидеров к сильной и ощутимой политической поддержке и призвала их избегать подобных визитов, которыми может манипулировать пропаганда властей Грузии: «они, несомненно, лучшие в пропаганде». Зурабишвили также подчеркнула необходимость борьбы с дезинформацией и задалась вопросом: «можно ли Европу назвать партией войны? Может ли Европа смириться, когда в стране оскорбляют ее послов?». Она призвала ЕС быть более «геостратегическим в своей позиции.



Правосудие, по ее словам, является еще одной областью, в которой Европа может изменить ситуацию. Она призвала к немедленному освобождению незаконно задержанных и особо отметил приговоры сроком до девяти лет, вынесенные в ходе недавних судебных процессов. Президент приветствовала тот факт, что европейские послы начали посещать судебные заседания, и призвала усилить мониторинг, чтобы выявить недостатки судебной системы.



В заключение Зурабишвили призвала Европу использовать свои значительные рычаги влияния в качестве крупнейшего донора и торгового партнера Грузии, подчеркнув, что власти Грузии «импортируют постсоветское российское правление в Грузию, в то время как они рады хранить и тратить свои деньги в Европе».



«Грузия выиграет эту битву», — сказала она, пообещав, что страна защитит свою «свободу, демократию и европейское будущее». Президент еще раз призвала европейских лидеров ускорить свои действия и спросила их: «ускорите ли вы переходный период, если вы позволите ему продлиться всю зиму, грузины не будут паниковать, но они ожидают, что Европа будет действовать так, чтобы мы могли вместе защитить Европу и ее ценности», — добавила президент.



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