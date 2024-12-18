

Ираклий Кобахидзе обвинил Запад в давлении на страны ЕС по вопросу санкций

18.12.2024 17:48





Ираклий Кобахидзе обвинил Запад в давлении на страны ЕС по вопросу санкций считает, что на некоторые страны ЕС, которые намеревались выступить против санкций в отношении «Грузинской мечты», оказывалось давление. Ираклий Кобахидзе 17 декабря назвал и поблагодарил пять таких стран, среди которых, вместе с Венгрией и Словакией, были Италия, Испания и Румыния. В Риме, Мадриде и Бухаресте опровергли слова грузинского премьера.



«Возьмем Румынию. Один из журналистов европейского бюро Радио Свобода, на которое очень часто ссылаются грузинские СМИ, господин Йозвяк, подтвердил, что Румыния была одной из тех, кто пошел против санкций, однако затем мы увидели, что Румыния была вынуждена занять противоположную позицию. Это ни для кого неудивительно: вы видели, что в Румынии даже заставили Конституционный суд поменять (решение) за один день. Появился господин Мэтью Миллер, который практически выступил с угрожающим заявлением в адрес Конституционного суда Румынии. Он заявил, что накажет любого, кто бросит вызов европейским и евроатлантическим ценностям в Румынии, и сделал это в контексте решения Конституционного суда... То же самое касается Испании и Италии - в открытых источниках были сообщения о том, что они выступили против идеи санкций», – заявил Кобахидзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





