

Гахария: страна находится в системном политическом кризисе

18.12.2024 18:40





«Грузинская мечта» через нелегитимный парламент не только взяла в заложники государственный сектор, но и создала репрессивную законодательную рамку для него, - заявил на брифинге лидер партии "для Грузии“, бывший премьер и бывший глава МВД Гиорги Гахария.



При этом Гахария обратился к государственным служащим, отметив, что молчание повредит их интересам и интересам страны.



"Факт в том, что страна находится в системном политическом кризисе с тех пор, как "Грузинская мечта“ фальсифицировала выборы, остановила и убила европейское будущее страны. Затем она применила насилие к мирным гражданам Грузии, которые высказывали иное мнение.



Несмотря на все это, "Грузинская мечта“ через нелегитимный парламент и законодательные инициативы не только взяла в заложники государственный сектор, но и создала репрессивную законодательную рамку для него. Таким образом, сегодня среднее звено государственного сектора полностью подчинено политической воле одного человека. С момента восстановления независимости Грузии, среднее звено государственного сектора всегда было тем фундаментом и базой, которая боролась за национальные интересы и государственность страны. Никто и никогда не осмеливался связывать руки этим людям. Сегодня "Грузинская мечта“ изменила законодательство, фактически сказав, что руководители департаментов, их заместители, начальники управлений и их заместители будут назначаться по политическим мотивам.



Кроме того, были приняты такие законодательные изменения, которые позволяют уволить обычного служащего без каких-либо оснований, а затем запрещают им продолжить судебное разбирательство.



Хотел бы обратиться к государственным служащим: друзья, все должны понимать, что в то время как сотни тысяч граждан Грузии мирными акциями протеста защищают европейское будущее Грузии, справедливость, право на свободу выражения мнений, ваше молчание уже наносит ущерб вашему будущему и интересам.



Чем дольше мы не даем достойный ответ насильникам, тем больше они будут насиловать. Если сегодня государственный сектор не скажет своего достойного слова в защиту государства, не вспомнит присягу государственного служащего, то они сами себя уничтожат. Все ясно, кто на чьей стороне. Хочу призвать вас сделать правильный выбор, поднять голос и дать ту оценку, которая сегодня необходима государству Грузия, людям, стоящим на улицах. Мы будем вместе в этой борьбе и победим“.





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