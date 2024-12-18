

Администрация президента: ОВГ не информирует общественность полноценно и объективно о президенте

18.12.2024 18:58





В Администрации президента 18 декабря сообщили, что Общественный вещатель Грузии не освещал сегодняшнее выступление президента Грузии на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге. В администрации подчеркнули, что телекомпания не предоставила общественности «полную и объективную» информацию о президенте.



«Общественный вещатель, который согласно статье 16 Закона Грузии «О вещании» обязан содействовать интеграции в ЕС и который претендует на звание сбалансированного и объективного СМИ, не освещает обращение президента Грузии Европарламенту в прямом эфире; Это происходит на фоне глубокого политического кризиса и беспрецедентных общественных протестов в стране, в тот момент, когда необходимо спасать европейское будущее страны», — говорится в заявлении Администрации президента.



Общественный вещатель широко обвиняют в распространении пропаганды «Грузинской мечты» и отказе от предоставления эфирного времени оппозиционным взглядам. Председателем Попечительского совета канала является Васил Маглаперидзе — бывший заместитель председателя «Грузинской мечты». Канал ранее обвинялся правозащитниками в серьёзной предвзятости, а несколько журналистов обличили его цензуре. Канал финансируется государством. В 2024 году его финансирование составило 110,3 млн лари.



За несколько недель акций протеста перед зданием Общественного вещателя было проведено несколько акций с требованием эфирного времени и отставки его руководства. В результате активистам было предоставлено некоторое время, хотя никаких изменений в руководстве канала до сих пор не произошло.





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