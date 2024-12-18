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Правительство Германии пересмотрит сотрудничество с Грузией
18.12.2024 19:07
Правительство Германии пересмотрит сотрудничество с Грузией, заявляет координатор МИД Германии Робин Вагенер, слова которого цитирует посольством ФРГ в Грузии.
«Стремление к либеральной демократии граждан Грузии и репрессии все более автократической правящей партии «Грузинская мечта» жестко столкнулись друг с другом. Мы поддерживаем тех грузин, которые хотят видеть свое будущее в Европейском Союзе. Я хочу изложить эту позицию в ходе этого визита.
Народу Грузии было обещано европейское будущее. Вскоре после этого обещания «Грузинская мечта» окончательно отвернулась от демократических ценностей и Европы. Это категорически неприемлемо, и мы осуждаем применение силы против мирных демонстрантов и аресты представителей оппозиции и журналистов. Например, мне рассказали, как люди в масках избили журналиста, когда он освещал демонстрацию в прямом эфире.
Поэтому правительство Германии пересмотрит свое сотрудничество с Грузией и уже отменило первые проекты помощи. Необходимы целенаправленные санкции против тех, кто несет ответственность за эту эскалацию. В этой ситуации необходимо принять четкие меры.
Впечатляло то, как даже в небольших населенных пунктах люди разных поколений выходили на улицы, потому что видели конкретную угрозу своему будущему. Грузинская мечта должна учесть волю большинства населения и вернуться на европейский путь, предусмотренный конституцией Грузии», — заявил Робин Вагенер.
Робин Вагнер прибыл в Грузию 17 декабря. В рамках визита он провел встречи с представителями гражданского общества и Патриархии Грузии.
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