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Народный защитник Грузии встретился с генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе
18.12.2024 19:09
Народный защитник Грузии Леван Иоселиани встретился с генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе.
Как говорится в информации, опубликованной на странице Народного защитника Грузии, на встрече стороны говорили о текущих событиях в стране, политической поляризации, фактах неправомерного обращения с участниками акций со стороны сотрудников правоохранительных органов и, в целом о текущей ситуации с точки зрения свободы собраний и выражения мнений.
«Народный защитник ознакомил гостя с деятельностью аппарата в плане защиты прав задержанных и пострадавших при задержании», — отмечается в информации Офиса омбудсмена.
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