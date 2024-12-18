

Народный защитник Грузии встретился с генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе

18.12.2024 19:09





Народный защитник Грузии Леван Иоселиани встретился с генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе.



Как говорится в информации, опубликованной на странице Народного защитника Грузии, на встрече стороны говорили о текущих событиях в стране, политической поляризации, фактах неправомерного обращения с участниками акций со стороны сотрудников правоохранительных органов и, в целом о текущей ситуации с точки зрения свободы собраний и выражения мнений.



«Народный защитник ознакомил гостя с деятельностью аппарата в плане защиты прав задержанных и пострадавших при задержании», — отмечается в информации Офиса омбудсмена.





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