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Ален Берсе: Работа омбудсмена важна для прозрачности расследования возможных фактов насилия
18.12.2024 20:07
Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе публикует пост о встрече с Народным защитником Грузии Леваном Иоселиани.
Как пишет Ален Берсе в соцсети X, у него состоялась интересная встреча с омбудсменом.
«У меня была очень интересная встреча с омбудсменом Грузии. Ваша работа важна для прозрачности расследования возможных фактов насилия и необоснованных арестов со стороны полиции. Совет Европы сыграет свою роль», — пишет Ален Берсе.
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