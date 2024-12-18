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Ален Берсе: Работа омбудсмена важна для прозрачности расследования возможных фактов насилия


18.12.2024   20:07


Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе публикует пост о встрече с Народным защитником Грузии Леваном Иоселиани.

Как пишет Ален Берсе в соцсети X, у него состоялась интересная встреча с омбудсменом.

«У меня была очень интересная встреча с омбудсменом Грузии. Ваша работа важна для прозрачности расследования возможных фактов насилия и необоснованных арестов со стороны полиции. Совет Европы сыграет свою роль», — пишет Ален Берсе.


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