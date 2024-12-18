

Правозащитники рассказал о зверствах и мародерства спецназовцев

18.12.2024 20:09





Вместе с избиениями спецназовцы грабили задержанных, отбирали одежду, обувь, мобильные телефоны, сумки, кошельки, очки, кресты и другие личные вещи. Задержанных заставляли произносить унижающие их фразы о самих себе или выкрикивать имя главы спецназа Звиада Харазишвили («Хареба»). В некоторых случаях избитых задержанных он это лично снимал на видео, рассказали на совместном брифинге правозащитные неправительственные организации.



◾️ Анализ ситуации и подготовка репрессий



Правозащитники заявляют, что на основе собранной информации, полученной от пострадавших, можно утверждать, что для подавления мирных протестов, начавшихся 28 ноября, МВД заранее определило методы жестокого разгона демонстраций и систему пыток.



При разгоне акций, в которых участвовали десятки тысяч мирных демонстрантов, МВД использовало чрезмерную силу, включая спецсредства, такие как химические вещества, распыленные в струях воды, водометы, перцовый спрей, неизвестный газ и другие средства.



- В некоторых случаях перед началом разгона водометы приближались к демонстрантам, после чего звучали сигналы о разгоне. Однако в других случаях разгон начинался сразу с преследования и задержаний, а предупреждающий сигнал звучали уже после начала насилия.

- После использования струй воды спецназ применял большое количество слезоточивого газа, что делало невозможным дыхание и обзор, вызывало панику и создавало реальную угрозу массовой давки и хаоса.

- Для задержания демонстрантов, находящихся в облаке слезоточивого газа, спецназ выделял специальные группы, которые хватали всех подряд, кто не успевал покинуть территорию.



◾️ Пытки задержанных



- Задержанных, которые следовали указаниям МВД при разгоне и отходили, спецназ ловил в засаде, окружал и затем задерживал.

- При задержании спецназ избивал людей, а после того как они попадали в окружение, насилие продолжалось. После этого задержанных помещали в спецавтомобили («маршрутки»), где пространство было устроено таким образом, чтобы избиения происходили максимально эффективно.

- В "маршрутки" группы спецназа поочередно заходили и избивали задержанных. По показаниям пострадавших, за процессом физического насилия наблюдал один человек, который давал указания, где, как и с какой интенсивностью бить.

- Спецназовцы били задержанных с особой жестокостью, нанося удары в область лица, шеи, глазниц, головы и почек.

- Задержанных также грабили — отбирали одежду, обувь, мобильные телефоны, сумки, кошельки, очки, кресты и другие личные вещи.

- Известен случай, когда в микроавтобус, где находились задержанные, спецназовцы бросили газовую гранату и закрыли дверь.

- Некоторых избитых и ограбленных задержанных поливали холодной водой

- Задержанным угрожали убийством, изнасилованием и переломами частей тела, оскорбляли и унижали.

- По словам адвоката одного из задержанных, его подзащитного после задержания вывезли на территорию озера Лиси, где угрожали убить и закопать на месте.



◾️ Этапы после задержания



- Избитых задержанных доставляли в участки и изоляторы. После избиений спецназ передавал их патрульной полиции, которая перевозила задержанных в различные отделения полиции, а спустя 3–4 часа — в изоляторы.

- Из-за перегрузки изоляторов тяжело избитые задержанные вынуждены были проводить долгие часы (от трех часов и более) в полицейских автомобилях. Некоторых в таком состоянии увозили в изоляторы других городов.

- Перед отправкой в изоляторы полицейские составляли протоколы задержания, которые в большинстве случаев содержали ложную информацию.



◾️ Нарушения прав



- Несмотря на очевидные признаки пыток и физического насилия, задержанным не оказывали своевременную медпомощь, не переводили их в медучреждения. Им также не предоставляли возможности связаться с адвокатами или родственниками.

- Большинство задержанных, доставленных в суд по истечении 48 часов, не имели доступа к справедливому судебному разбирательству.

- Лжесвидетельства со стороны полиции: административные протоколы были шаблонными, с формальными описаниями нарушений, и содержали идентичные ошибки.





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