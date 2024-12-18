

Генеральный секретарь Совета Европы встретился с Бидзиной Иванишвили

18.12.2024 22:24





Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе встретился с почетным председателем «Грузинской мечты» Бидзиной Иванишвили. Указанную информацию подтвердили и в пресс-службе правящей партии Грузии. Детали встречи остаются неизвестными, пишет «IPN».



Ранее у Алена Берсе состоялись встречи с премьер-министром Ираклием Кобахидзе, председателем парламента Шалвой Папуашвили, а также Народным защитником Грузии Леваном Иоселиани.



Завтра у генсека Совета Европы состоятся встречи с представителями гражданского общества и оппозиции.





Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берс находится с визитом в Грузии. Международная организация подчеркивает, что причиной визита стали напряженность, крайняя поляризация политических дебатов и акты насилия, произошедшие в последние недели.



В организации выражают тревогу в связи с «напряженной и тревожной ситуацией» в Грузии и призывают все стороны избегать любой эскалации, а власти – воздерживаться «от применения непропорциональной силы и уважать свободу выражения мнений и собраний»





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