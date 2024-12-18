Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Саакашвили: Я положительно оцениваю выступление Саломе Зурабишвили в Европарламенте


18.12.2024   22:59


Третий президент Грузии Михаил Саакашвили положительно оценил выступление нынешнего президента Грузии Саломе Зурабишвили в Европейском парламенте.

По его словам, это было нужное выступление в крайне нужное время.

«Я положительно оцениваю сегодняшнее выступление Саломе Зурабишвили в Европарламенте.

Я изначально выступал за её приглашение, это было нужное выступление в крайне нужное время.

Также не могу не отметить, что президент подчеркнула тот факт, что ранее грузинское государство придерживалось прозападного пути.

Всем известно, что указанный курс был полностью выявлен и сформирован после Революции роз, и самым ярким его выражением была Грузия 2003-2012 гг., однако, я уверен, что главные успехи Грузии на этом пути еще впереди, после падения диктатуры»”, - заявил Саакашвили.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна