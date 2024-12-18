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Саакашвили: Я положительно оцениваю выступление Саломе Зурабишвили в Европарламенте
18.12.2024 22:59
Третий президент Грузии Михаил Саакашвили положительно оценил выступление нынешнего президента Грузии Саломе Зурабишвили в Европейском парламенте.
По его словам, это было нужное выступление в крайне нужное время.
«Я положительно оцениваю сегодняшнее выступление Саломе Зурабишвили в Европарламенте.
Я изначально выступал за её приглашение, это было нужное выступление в крайне нужное время.
Также не могу не отметить, что президент подчеркнула тот факт, что ранее грузинское государство придерживалось прозападного пути.
Всем известно, что указанный курс был полностью выявлен и сформирован после Революции роз, и самым ярким его выражением была Грузия 2003-2012 гг., однако, я уверен, что главные успехи Грузии на этом пути еще впереди, после падения диктатуры»”, - заявил Саакашвили.
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