

Хельсинкская комиссия: «Грузинская мечта» уводит грузин с выбранного ими пути

19.12.2024 10:53





«Грузинская мечта» уводит грузин с выбранного ими пути евроатлантической интеграции к оси агрессоров, цель которых - подорвать демократический миропорядок, - говорится в заявлении Хельсинкской комиссии США.



Комиссия считает, что, несмотря на массовое сопротивление народа, «Грузинская мечта» продолжает интеграцию с автократами мира.



« В июне премьер-министр Грузии Кобахидзе присутствовал на инаугурации президента Ирана Пезешкиана, а ранее «Грузинская мечта» попыталась укрепить экономические связи между Ираном и Грузией. В свою очередь, сообщается, что иранские марионетки поддерживали кампанию «Грузинской мечты», распространяя антизападные нарративы», - говорится в заявлении.



Кроме того, Хельсинкская комиссия напоминает, что в августе «Грузинская мечта» оформила соглашение о стратегическом партнерстве с Китаем. В настоящее время китайский консорциум строит в Анаклии глубоководный порт в рамках инициативы «Пояс и путь».



«Если «Грузинская мечта» одержит победу в захвате власти, партия превратит Грузию в место проецирования власти и экономических возможностей не только для своих российских покровителей, но и для Китая и Ирана, с которыми «Грузинская мечта» сближается все больше», -отмечается в заявлении.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





