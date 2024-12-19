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Хельсинкская комиссия: «Грузинская мечта» уводит грузин с выбранного ими пути
19.12.2024 10:53
«Грузинская мечта» уводит грузин с выбранного ими пути евроатлантической интеграции к оси агрессоров, цель которых - подорвать демократический миропорядок, - говорится в заявлении Хельсинкской комиссии США.
Комиссия считает, что, несмотря на массовое сопротивление народа, «Грузинская мечта» продолжает интеграцию с автократами мира.
« В июне премьер-министр Грузии Кобахидзе присутствовал на инаугурации президента Ирана Пезешкиана, а ранее «Грузинская мечта» попыталась укрепить экономические связи между Ираном и Грузией. В свою очередь, сообщается, что иранские марионетки поддерживали кампанию «Грузинской мечты», распространяя антизападные нарративы», - говорится в заявлении.
Кроме того, Хельсинкская комиссия напоминает, что в августе «Грузинская мечта» оформила соглашение о стратегическом партнерстве с Китаем. В настоящее время китайский консорциум строит в Анаклии глубоководный порт в рамках инициативы «Пояс и путь».
«Если «Грузинская мечта» одержит победу в захвате власти, партия превратит Грузию в место проецирования власти и экономических возможностей не только для своих российских покровителей, но и для Китая и Ирана, с которыми «Грузинская мечта» сближается все больше», -отмечается в заявлении.
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