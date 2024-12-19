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Вопрос Грузии будет обсуждаться на встрече Европейского совета


19.12.2024   10:56


Сегодня в Брюсселе соберутся лидеры ЕС и, среди прочих вопросов, будут говорить о Грузии, - информацию об этом распространяет Евросоюз.

«Учитывая конкретные события, лидеры Евросоюза возможно обсудят конкретные вопросы внешней политики, в том числе события в Грузии и Молдове», - отмечается в информации.

Кроме того, лидеры ЕС на сегодняшней встрече рассмотрят другие вопросы, связанные с Украиной, Ближним Востоком, миграцией и внешней политикой.

На встречу приглашен президент Украины Владимир Зеленский, который уже находится в Брюсселе.


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