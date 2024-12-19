

Ведант Патель: Мы поддерживаем грузинский народ и его евроатлантические устремления

19.12.2024 11:11





Мы поддерживаем грузинский народ и его евроатлантические устремления, - об этом заявил заместитель пресс-спикера Госдепартамента Ведант Патель.



Он подчеркнул, что за 4-5 недель «многое может произойти».



« 4-5 недель - это большой срок, за 4-5 недель многое может произойти. У этой администрации еще есть оставшееся определенное пространство, и суть в том, что мы поддерживаем грузинский народ и его евроатлантические устремления. Как ранее заявил госсекретарь Энтони Блинкен, мы готовим дополнительные действия, в том числе санкции, чтобы привлечь к ответу тех, кто, по нашему мнению, подрывает демократию в Грузии», - заявил Патель.





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