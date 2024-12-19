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Вашадзе: Именно Трамп и его администрация забьют последний гвоздь в гроб самопровозглашенного режима «Грузинской мечты»


19.12.2024   13:20


менно Трамп и его администрация забьют последний гвоздь в гроб самопровозглашенного режима «Грузинской мечты», - об этом журналистам заявил один из лидеров «Единства - Национального движения» Георгий Вашадзе.

По его словам, все нарративы «Грузинской мечты» относительно избранного президента США Дональда Трампа являются ложью.

«Я вам прямо скажу, что именно Трамп и его администрация вобьют последний гвоздь в гроб самопровозглашенного режима «Грузинской мечты», и вы это увидите. Все остальное - обычная пропаганда. Как позиции Испании, Италии, Румынии и Совета Европы были ложью, точно такая же ложь относительно Трампа все нарративы, которые распространяют режим Иванишвили и пропагандистские СМИ. И ничего больше», - заявил Вашадзе.


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