

Бокучава: Визит генерального секретаря Совета Европы, прежде всего, это поддержка грузинского народа

19.12.2024 13:22





Визит генерального секретаря Совета Европы - это, прежде всего, поддержка грузинского народа и оценка ситуации с его правами, требование освобождения незаконно задержанных и вынесение международного заключения о бесчеловечном, негуманном обращении, которое местные неправительственные организации оценили как равноценное пыткам, - об этом заявила журналистам лидер «Единства - Национального движения» Тина Бокучава по поводу визита генерального секретаря Совета Европы Алена Берсе.



Она отметила, что на встрече с Аленом Берсе ими был поднят вопрос об освобождении незаконно задержанных.



«Я хочу четко заявить, что это не визит, касающийся легитимации выборов или легитимации власти. Я думаю, что сам Ален Берсе открыто скажет об этом медиа. Мандат визита Алена Берсе и делегации Совета Европы - оценка ситуации с правами человека, которая, это факт, крайне ухудшилась в Грузии из-за репрессий Иванишвили, насилия, террора и бесчеловечного обращения, которое равносильно пыткам, что режим проявил в отношении мирных демонстрантов и сотен задержанных. Подавляющее большинство из них тяжелейше избиты, с особенно серьезными повреждениями лица. Это главный предмет их интереса. Естественно, наше главное требование, которое мы выдвигаем перед этой делегацией, - это освобождение незаконно задержанных, освобождение тех политзаключенных, большинство из которых подверглись избиениям и пыткам со стороны российского режима Иванишвили. Я надеюсь, что со стороны Берсе будет публичное объяснение цели визита этой делегации в Грузию. Прежде всего, это поддержка грузинского народа, оценка его правового положения, требование освобождения незаконно задержанных и международное заключение о том бесчеловечном, негуманном обращении, которое местные НПО оценили как равноценное пыткам», - сказала Тина Бокучава.





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