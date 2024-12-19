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Кая Каллас: В связи Грузией нам не удалось достичь соглашения в части санкций
19.12.2024 14:13
В связи с Грузией, мы обсудим, что еще можем сделать, чтобы оказать реальное давление на правительство, чтобы не применяло насилие против протестующих, не оказывало давление на оппозицию и послать очень сильный сигнал со стороны Евросоюза, - заявила Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и вопросам безопасности Кая Каллас перед началом заседания Европейского совета в Брюсселе.
По ее словам, в понедельник на встрече Совета по иностранным делам в связи Грузией не удалось достичь соглашения в части санкций, но работа по этому вопросу должна продолжиться.
«Мы в понедельник обсудили и не пришли к соглашению по части санкций, но мы должны над этим работать в дальнейшем», - отметила Кая Каллас.
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