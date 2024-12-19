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Науседа: «Грузинская мечта» не должна отнимать европейскую мечту у большей части страны
19.12.2024 14:34
«Грузинская мечта» не должна отнимать у страны европейскую мечту, - заявил журналистам в Брюсселе перед заседанием Европейского совета президент Литвы Гитанас Науседа.
«Я много раз говорил и говорю от всего сердца, как друг Грузии: то, что я вижу сейчас в Грузии действительно разочаровывает. Да, мы можем обсудить итоги выборов, наверное, действительно найдете людей, которые скажут, что это были фальшивые выборы и они не признают результатов, будет вторая сторона, которая скажет обратное. Но самое большое разочарование для меня – то, что правительство заявило, что они отдаляются от европейского пути, однако 80% грузинского народа поддерживают европейскую мечту. Так что, «Грузинская мечта» не должна отнимать европейскую мечту у большей части страны», - отметил Гитанас Науседа.
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