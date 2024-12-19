

Роберта Метсола: Наш призыв к грузинам - не оставлять европейский путь

19.12.2024 14:37





Мы пообещали людям, которые считают Европу своим домом, что не закроем для них дверь, и это касается и грузинского народа, который сегодня продолжает выходить на улицы с флагами ЕС. Мы не должны их оставить, - заявила журналистам в Брюсселе перед заседанием Европейского совета президент Европарламента Роберта Метсола.



На вопрос грузинского журналиста, можно ли ожидать жестких формулировок в декларации после саммита , Роберта Метсола ответила: «Вы можете ожидать от Европарламента строгих формулировок, вы видели принятую нами резолюцию в связи с выборами, с той обеспокоенностью, которая была в связи с результатами и тем, как эти выборы были проведены».



«Наш призыв к грузинам - не оставлять европейский путь. Я много лет присутствую на Европейском совете, и на всех встречах доминирует одно: мы дали обещание людям, которые считают Европу своим домом, что не закроем для них дверь. Это касается и народа Грузии, который сегодня продолжает выходить на улицы с флагами ЕС. Мы не должны их оставить. Это очень ясная наша позиция и без сомнений, что на этой позиции останемся и в 2025 году», — заявила Роберта Метсола.





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