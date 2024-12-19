

Премьер-министр Бельгии: Мы не должны создавать имидж, что отворачиваемся от Грузии

19.12.2024 16:13





Мы видим, что происходит политически, но мы также видим, какие влияния действуют в Грузии, - заявил журналистам премьер-министр Бельгии Александр де Кро перед саммитом Европейского совета в Брюсселе.



«Важно продолжать поддержку Грузии и проевропейцев в Грузии. Мы не должны создавать имидж, что отворачиваемся от Грузии. Важно сохранять отношения. Мы видим, что происходит политически, но также видим, какие влияния действуют в Грузии. Поэтому важно продолжать нашу поддержку и сохранять отношения», -заявил Александр Де Кро.



По его словам, «следует признать, что то, что там сегодня происходит, происходит потому, что там очень большое иностранное влияние».







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





