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Премьер-министр Бельгии: Мы не должны создавать имидж, что отворачиваемся от Грузии
19.12.2024 16:13
Мы видим, что происходит политически, но мы также видим, какие влияния действуют в Грузии, - заявил журналистам премьер-министр Бельгии Александр де Кро перед саммитом Европейского совета в Брюсселе.
«Важно продолжать поддержку Грузии и проевропейцев в Грузии. Мы не должны создавать имидж, что отворачиваемся от Грузии. Важно сохранять отношения. Мы видим, что происходит политически, но также видим, какие влияния действуют в Грузии. Поэтому важно продолжать нашу поддержку и сохранять отношения», -заявил Александр Де Кро.
По его словам, «следует признать, что то, что там сегодня происходит, происходит потому, что там очень большое иностранное влияние».
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