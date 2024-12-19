

Премьер-министр Эстонии: В Грузии продолжается насилие против демонстрантов

19.12.2024 16:14





В Грузии вновь продолжается насилие против демонстрантов, и мы ожидаем, что по этому вопросу у Европы будет твердая позиция, - заявил журналистам перед саммитом Европейского совета в Брюсселе премьер-министр Эстонии Кристен Михал.



«Еще один вопрос, который мы сегодня обсудим, это, наверное, Грузия. Насилие против демонстрантов продолжается. У Эстонии есть список санкций против Грузии, и мы ожидаем, что и у Европы будет твердая позиция по этому вопросу», - заявил Кристен Михал.





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