

Матикашвили: Мы ждем предложения о начале переговоров от ЕС

19.12.2024 16:14





Мы ждем от ЕС предложения по началу переговоров! - чем быстрее, тем лучше! В данном случае мяч находится на стороне ЕС! - заявил один из лидеров «Грузинской мечты» Давид Матикашвили на заседании парламентского комитета по процедурным вопросам и правилам.



Он также добавил, что «это не должно быть инструментом шантажа или педалирования».



«У вопроса есть политическая составляющая. Глава правительства неоднократно заявлял, что мы полностью готовы с политической точки зрения. Чем скорее это произойдет со стороны Евросоюза – письменно или в форме решения – мы готовы немедленно согласиться. Это полностью в наших интересах! В данном случае мяч находится на стороне ЕС, и мы ждем шага от Евросоюза. Когда решение будет принято, мы согласимся незамедлительно. Чем быстрее, тем лучше! Это все на стороне ЕС. Мы разделяем стремление большинства нашего населения, которое вместе с правительством имеет большое желание, чтобы это произошло своевременно», - заявил Матикашвили.



Группа граждан представила парламенту петицию под названием – «Откройте подпишем», однако из-за технической неисправности документ не получил хода, решение об этом принял на сегодняшнем заседании комитет по процедурным вопросам и правилам.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





