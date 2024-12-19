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Премьер-министр Эстонии: У Эстонии есть список санкций против Грузии
19.12.2024 16:15
«У Эстонии есть список санкций против Грузии, и мы ожидаем, что у Европы также будет решительная позиция», — заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал перед началом саммита ЕС.
По его словам, вопрос Грузии, вероятно, будет обсуждаться на саммите ЕС.
«Насилие против демонстрантов продолжается. У Эстонии есть список санкций против Грузии, и мы ожидаем, что Европа также будет иметь решительную позицию по этому вопросу», — заявил Кристен Михал.
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