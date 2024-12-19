

Премьер-министр Эстонии: У Эстонии есть список санкций против Грузии

19.12.2024 16:15





«У Эстонии есть список санкций против Грузии, и мы ожидаем, что у Европы также будет решительная позиция», — заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал перед началом саммита ЕС.



По его словам, вопрос Грузии, вероятно, будет обсуждаться на саммите ЕС.



«Насилие против демонстрантов продолжается. У Эстонии есть список санкций против Грузии, и мы ожидаем, что Европа также будет иметь решительную позицию по этому вопросу», — заявил Кристен Михал.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





