

Генсек Совета Европы встретился с Бидзиной Иванишвили

19.12.2024 16:16





Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе встретился с основателем и почетным председателем «Грузинской мечты» Бидзиной Иванишвили, сообщают в правящей партии. О чем конкретно говорили стороны пока неизвестно.



Ранее Ален Берсе, находящийся в Грузии с официальным визитом, встретился с председателем парламента Шалвой Папуашвили, Народным защитником Грузии Леваном Иоселиани и премьер-министром Ираклием Кобахидзе. Последний назвал «дружеской и продуктивной» встречу с генсеком Совета Европы и заявил, что они обсудили «тесное сотрудничество между Грузией и Советом Европы».



19 декабря у генсека Совета Европы состоятся встречи с представителями гражданского общества и оппозиции.



Источник: СОВА

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