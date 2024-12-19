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Генсек Совета Европы встретился с Бидзиной Иванишвили
19.12.2024 16:16
Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе встретился с основателем и почетным председателем «Грузинской мечты» Бидзиной Иванишвили, сообщают в правящей партии. О чем конкретно говорили стороны пока неизвестно.
Ранее Ален Берсе, находящийся в Грузии с официальным визитом, встретился с председателем парламента Шалвой Папуашвили, Народным защитником Грузии Леваном Иоселиани и премьер-министром Ираклием Кобахидзе. Последний назвал «дружеской и продуктивной» встречу с генсеком Совета Европы и заявил, что они обсудили «тесное сотрудничество между Грузией и Советом Европы».
19 декабря у генсека Совета Европы состоятся встречи с представителями гражданского общества и оппозиции.
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