

Участники саммита стран ЕС в Брюсселе о комментируют ситуацию в Грузии

19.12.2024 16:17





До начала саммита стран ЕС в Брюсселе, на котором, в том числе, обсуждается и текущая в Грузии ситуация, лидеры стран-членов ЕС сделали заявления. Президент Европарламента Роберта Метсола заявила:



«Наш призыв к Грузии – не отказываться от европейского пути. Я посещаю Европейский совет уже много лет, и на каждом заседании доминирует одно: мы пообещали людям, которые считают Европу своим домом, что мы не закроем перед ними дверь, и это также относится к грузинскому народу, который сегодня продолжает выходить на улицы с флагами ЕС.



Мы не должны бросать их. Это наша позиция, которая очень ясна, и нет сомнений, что мы продолжим находиться в этой позиции даже в 2025 году», — заявила Метсола.



Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил:



«Насилие против демонстрантов продолжается. У Эстонии есть список санкций против Грузии, и мы ожидаем, что Европа будет иметь сильную позицию по этому вопросу», — сказал Кристен Михал.



Прокомментировал ситуацию и премьер-министр Бельгии Александр де Кро:



«Важно, чтобы мы продолжали поддерживать Грузию и проевропейцев в Грузии. Мы не должны создавать впечатление, что мы поворачиваемся спиной к Грузии. Важно поддерживать отношения.



Мы видим, что происходит политически, но мы также видим, какие влияния действуют в Грузии».





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