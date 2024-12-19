

Оппозиция Грузии призывает ОБСЕ/БДИПЧ выслать в Тбилиси специальную миссию

19.12.2024 16:17





4 оппозиционные партии направили совместное заявление в ОБСЕ/БДИПЧ с призывом задействовать «московский механизм» — этот механизм предполагает отправку специальной миссии в Грузию. Как заявил член «Коалиции за перемены» Георгий Бутикашвили, у миссии должно быть две цели – изучить нарушения избирательного законодательства и факты насилия в отношении протестующих:



«Мы, европейская коалиция, продолжаем вместе работать над возвращением Грузии на европейский путь, и для этого мы совместно обратились к Евросоюзу, рекомендации которого уже отражены в заключении Еврокомиссии. Сегодня мы завершили работу над совместным письмом, которое будет отправлено в ОБСЕ/БДИПЧ, в этом письме мы просим задействовать «московский механизм», который был впервые использован в 1991 году.



Он подразумевает, что ОБСЕ/БДИПЧ следует направить специальную миссию в Грузию для изучения нарушений закона, фальсифицированных выборов, чтобы у нас была возможность провести честные и свободные выборы в этой стране в будущем, и, во-вторых, для изучения насильственных фактов, которые российский режим использует против собственного населения.



К письму прилагается отчет «Ассоциации молодых юристов Грузии», в котором рассказывается о насилии, терроре, который Иванишвили организовал против собственного населения, то, как Иванишвили объявил войну грузинскому народу, поскольку ненавидит грузин так же, как их ненавидел Сталин.



Скоро письмо будет отправлено на электронную почту ОБСЕ/БДИПЧ. Мы продолжаем работать вместе, результатом этой совместной работы является то, что сегодня против насильственного режима Грузии введены санкции», — заявил Георгий Бутикашвили.



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Источник: СОВА

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