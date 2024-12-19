

Лидеры стран ЕС продолжают обсуждать меры давления на грузинское правительство — Каллас

19.12.2024 16:19





Лидеры стан-членов Евросоюза продолжат дискуссию о том, что можно сделать для оказания давления на власти Грузии. Об этом руководитель европейской дипломатии Кая Каллас заявила журналистам перед началом саммита глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе.



«Мы обсуждаем, что еще мы можем сделать в отношении Грузии, чтобы оказать реальное давление на правительство, чтобы оно воздержалось от применения насилия в отношении протестующих, прекратило подавление оппозиции и от имени Евросоюза был подан очень сильный сигнал», — сказала Каллас.



После жестоких подавлений в Грузии проевропейских протестов, 16 декабря министры иностранных дел стран ЕС договорились о том, что блок должен приостановить безвизовый режим для грузинских чиновников, имеющих дипломатические паспорта.



Министры обратились к Европейской комиссии, исполнительному органу блока, с просьбой внести предложение по этому вопросу. Дипломаты заявили, что ожидают принятия решения консолидированным большинством стран ЕС. То есть для принятия за него должны проголосовать как минимум 15 государств-членов, на долю которых приходится не менее 65% населения блока.



Каллас сказала, что министры также обсуждали санкции против «грузинских чиновников, стоящих за насилием против мирных протестующих», но не пришли к консенсусу. Такой шаг потребовал бы единогласия среди 27 членов ЕС. По сообщениям СМИ, Венгрия и Словакия наложили вето на это предложение.



Санкции продвигала непосредственно Каллас. Экс-премьер Эстонии, недавно вступившая в должность главы внешнеполитического ведомства ЕС, подчеркнула, что для нее это «первое венгерское вето». Каллас предположила, что неоднократно столкнется с такой ситуацией в будущем, но продолжит работать с Венгрией.





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