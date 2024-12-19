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Грузинская оппозиция встречается с генеральным секретарем Совета Европы
19.12.2024 16:20
Лидеры трех оппозиционных партий, преодолевших проходной барьер на парламентских выборах, но отказавшихся от мандатов, встречаются с генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе, находящимся с визитом в Тбилиси. При этом представители оппозиционного объединения «Коалиция за перемены» отказались от участия во встрече.
«У меня состоялся открытый и конструктивный диалог с оппозиционной партией «Единство – Национальное движение». Дискуссия была необходима для того, чтобы выслушать их требования и решить демократические вызовы в Грузии», - написал Берсе после одной из встреч в соцсети X.
По завершении же встречи с лидерами «Сильной Грузией» он написал:
«Важная дискуссия с оппозиционной партией «Сильная Грузия», чтобы услышать их точку зрения и обменяться идеями относительно проблем в Грузии. Диалог необходим».
Один из лидеров «Сильной Грузии» Бадри Джапаридзе заявил журналистам по окончании встречи:
«Он (Алан Берсе) здесь не для легитимации «Грузинской мечты», он подчеркнул – потому что Грузия была член Cовета Европы в течение 25 лет. И эта организация ориентирована на защиту прав человека».
В течение дня запланирована встреча Берсе с лидерами партии «Гахария за Грузию».
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