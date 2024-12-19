

Зурабишвили: Я не покину Грузию - Не хочу видеть предложения стать Тихановской или президентом Венесуэлы

19.12.2024 17:47





Я не покину Грузию, вопросов о том, чтобы покинуть Грузию, не существует. Я там, и отмечаю, что не хочу видеть предложения стать Тихановской или президентом Венесуэлы, которого признали, как только покинул страну, - заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью TVPWorld в ходе визита в Страсбург, отвечая на вопрос, планирует ли она вернуться в Грузию.



«Я не покину Грузию, вопросов о том, чтобы покинуть Грузию, не существует. Я там, и отмечаю, что не хочу видеть предложения стать Тихановской или президентом Венесуэлы, которого признали, как только он покинул страну, и теперь, как я узнала, вручили премию Сахарова. Я не хочу, когда все закончится. Какая польза от такой поддержки? Мне нужна поддержка сейчас, в моей стране, вместе с моим народом», - заявила Саломе Зурабишвили.



Кроме того, по ее словам, Евросоюз не должен признавать президента, избранного «нелегитимным парламентом».



«Что может сделать Евросоюз, это, как минимум, не признавать президента, которого избрал нелегитимный парламент после украденных выборов», - отметила Саломе Зурабишвили.



По ее словам, реакция ЕС в связи с происходящими в Грузии событиями была адекватной.



«Почти от всех наших партнеров, кроме одного или двух, мы услышали моральную поддержку, политическую поддержку. В том числе от стран Балтии, Польши, Германии, президента Франции. Так что в этом отношении могу сказать, что реагирование ЕС было адекватным», - отметила Саломе Зурабишвили.



По мнению Зурабишвили, то, что происходит сейчас в Грузии, хуже отката от демократии.



«Вы упомянули о демократическом откате. Это не демократический откат, это нечто большее. Это установление российской модели в Грузии, которая была в регионе одной из старейших и сильнейших демократических моделей. Это означает, что Россия пробует новую почву, которая не является военной интервенцией, что не дало им результатов, которых ожидали, будь то в Украине или Сирии. Они пробуют что-то новое, что предусматривает использование выборов в качестве инструмента, что дает им возможность консолидировать своих марионеток, чтобы этим путем захватить страны, стремящиеся к демократии, к Европе. Это то, что должно встревожить Европу, потому что это инструмент выборной войны, который был использован и опробован не только в Грузии, но и позже мы увидели в Румынии», - подчеркнула Саломе Зурабишвили.





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