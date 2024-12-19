

Роберта Метсола: Грузинский и молдавский народы требуют европейского будущего, мы должны ответить на это требование действиями

19.12.2024 17:47





Грузинский и молдавский народы требуют европейского будущего, и мы должны обеспечить, чтобы Европа ответила на их просьбу действиями, - заявила президент Европарламента Роберта Метсола на пресс-конференции в Брюсселе, где говорила о встрече лидеров ЕС.



По ее словам, когда дело касается соседства ЕС, блок должен усилить влюченность.



«Россия продолжает вмешательство с целью дестабилизировать Молдову, Грузию и Западные Балканы, и наш ответ должен быть решающим. Расширение - это не только стремление, фактически это геополитическая необходимость», - заявила президент Европарламента.



По ее словам, на состоявшейся сегодня встрече с лидерами Евросоюза она также заявила, что ЕС должен усилить поддержку Украины, что означает усиление санкций против президента России Владимира Путина и его союзников, непоколебимую финансовую, гуманитарную и военную помощь, потому что только сильная Украина сможет говорить с позиции силы.



«Нам нужен путь к реальному миру. Ничто по поводу Украины не должно решаться без Украины», - отметила Метсола.





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