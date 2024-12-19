|
|
|
Бучукури: Мы попросили делегацию Совета Европы сделать четкие заявления относительно их мандата и цели
19.12.2024 17:48
«Мы попросили делегацию Совета Европы сделать четкие заявления относительно их мандата и цели, поскольку «Грузинская мечта» использует этот визит в пропагандистских целях», — заявила член партии «Гахария за Грузию» Анна Бучукури.
По ее словам, делегации Совета Европы была предоставлена подробная информация о задержанных на митингах.
«Мы надеемся, что они сделают это заявление. Мы предоставили подробную информацию о наказанных заложниках Иванишвили, таких людей десятки и сотни, которые находятся в тюрьмах абсолютно незаконно. Наше первое требование — освобождение заложников Иванишвили, избитых и незаконно заключенных людей, и мы просили помощи во всем этом», — заявила Бучукури.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна