

Бучукури: Мы попросили делегацию Совета Европы сделать четкие заявления относительно их мандата и цели

19.12.2024 17:48





«Мы попросили делегацию Совета Европы сделать четкие заявления относительно их мандата и цели, поскольку «Грузинская мечта» использует этот визит в пропагандистских целях», — заявила член партии «Гахария за Грузию» Анна Бучукури.



По ее словам, делегации Совета Европы была предоставлена ​​подробная информация о задержанных на митингах.



«Мы надеемся, что они сделают это заявление. Мы предоставили подробную информацию о наказанных заложниках Иванишвили, таких людей десятки и сотни, которые находятся в тюрьмах абсолютно незаконно. Наше первое требование — освобождение заложников Иванишвили, избитых и незаконно заключенных людей, и мы просили помощи во всем этом», — заявила Бучукури.





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