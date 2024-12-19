

Пострадавший на акции Александр Тиркия может покинуть медучреждение в ближайшее время

19.12.2024 17:49





По словам клинического директора клиники «Ингороква» Кахабера Челидзе, состояние здоровья 22-летнего Александра Тиркия, получившего серьезные травмы на протестной акции в Тбилиси, удовлетворительное.



Как рассказал врач информационному интернет-изданию Interpressnews, если результаты повторных анализов окажутся удовлетворительными, врачи могут принять решение о его выписке из клиники.



«Сегодня на этом этапе проводятся повторные исследования не только лабораторные, но и внешнее обследование. Если все ответы будут удовлетворительными, возможно выпишем.



Решение будет принято в соответствии с результатами. Некоторые ответы могут прийти сегодня, некоторые — завтра. Некоторые исследования требуют значительного времени. Когда мы получим ответы, вопрос с выпиской будет решен», — сказал Кахабер Челидзе.



Александр Тиркия получил травму 3 декабря во время акции протеста, проходившей перед парламентом. Предположительно, ему попала в глаз т.н. газовая капсула выпущенная спецназом. Он поступил в клинику с открытой раной черепа, переломом лобной кости и глазницы, а также кровоизлиянием головного мозга.



Источник: СОВА

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