|
|
|
Пострадавший на акции Александр Тиркия может покинуть медучреждение в ближайшее время
19.12.2024 17:49
По словам клинического директора клиники «Ингороква» Кахабера Челидзе, состояние здоровья 22-летнего Александра Тиркия, получившего серьезные травмы на протестной акции в Тбилиси, удовлетворительное.
Как рассказал врач информационному интернет-изданию Interpressnews, если результаты повторных анализов окажутся удовлетворительными, врачи могут принять решение о его выписке из клиники.
«Сегодня на этом этапе проводятся повторные исследования не только лабораторные, но и внешнее обследование. Если все ответы будут удовлетворительными, возможно выпишем.
Решение будет принято в соответствии с результатами. Некоторые ответы могут прийти сегодня, некоторые — завтра. Некоторые исследования требуют значительного времени. Когда мы получим ответы, вопрос с выпиской будет решен», — сказал Кахабер Челидзе.
Александр Тиркия получил травму 3 декабря во время акции протеста, проходившей перед парламентом. Предположительно, ему попала в глаз т.н. газовая капсула выпущенная спецназом. Он поступил в клинику с открытой раной черепа, переломом лобной кости и глазницы, а также кровоизлиянием головного мозга.
Источник:
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна