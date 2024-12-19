

Павел Герчинский: Отношения Тбилиси и Брюсселя находятся на историческом минимуме

19.12.2024 17:49





. Вступление Грузии в Евросоюз остановлено, а отношения Тбилиси и Брюсселя находятся на самом низком уровне из-за ряда недемократических решений властей страны. Об этом заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский на встрече с сотрудниками местных СМИ.



«В течение многих лет мы считали, что первоочередной задачей является помощь в разработке стандартов СМИ. К сожалению, сегодня мы видим, что такие приоритеты кардинально изменились. Теперь приоритетом является физическая защита журналистов от избиений, физической и словесной агрессии, запугивания, преследования, жестокого обращения и даже пыток», — сказал дипломат.



«Я никогда не мог себе представить, что мы станем свидетелями столь жестокого обращения со СМИ в первую годовщину предоставления Грузии статуса кандидата (14 декабря 2023 года – ред.)», — добавил посол.



Он выразил надежду на то, что Грузия вернется на демократический путь и процесс вступления в ЕС будет возобновлен. Герчинский отметил роль независимых журналистов в этом процессе и подтвердил, что «независимо от развития событий, поддержка свободных СМИ в Грузии останется приоритетом» Евросоюза.



28 ноября в Грузии вспыхнула волна антиправительственных протестов. Основанием послужило заявление премьера Ираклия Кобахидзе об отказе от переговоров по вступлению в Евросоюз как минимум на 4 года.



В течение первых десяти дней в Тбилиси антиправительственные митинги неоднократно подавляли. Силовики применяли слезоточивый газ и резиновые пули, собравшихся людей поливали водой с добавлением химических реагентов раздражающего действия.



Из более 450 задержанных, около 300 сообщили о жестоких избиениях и других видах жестокого обращения. От действий полиции пострадали более 50 работников СМИ. Правозащитники говорят о преднамеренном преследовании журналистов.





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