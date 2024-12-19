

Великобритания ввела санкции против руководителей грузинского МВД

19.12.2024 17:50





Великобритания ввела санкции против пяти руководителей грузинского МВД – министра Вахтанга Гомелаури, его заместителя Александра Дарахвелидзе, главы Департамента полиции Тбилиси Сулхана Тамазашвили, директора Департамента по особым поручениям Звиада Харазишвили и его заместителя Милери Лагазаури. Санкции предусматривают запрет на поездки в Великобританию, замораживание активов и запрет на ведение экономической деятельности на территории страны.



«Великобритания ввела санкции против пяти высокопоставленных лиц, ответственных за жестокие нападения на журналистов и мирных протестующих в Грузии, в рамках скоординированных действий с Соединенными Штатами.



Власти Грузии начали систематическое подавление демонстраций, гражданского общества, СМИ и оппозиционных деятелей после общественного несогласия с решением «Грузинской мечты» приостановить движение страны к европейскому будущему.



Это решение подрывает основной компонент конституции Грузии и широко рассматривается как последний шаг «Грузинской мечты», который делает Грузию более уязвимой для Кремля», – сказано в заявлении британского правительства.



Введение санкций прокомментировал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми:



«Шокирующее насилие, которому подверглись протестующие, лидеры оппозиции и журналисты, является вопиющим нападением на демократию и право грузинского народа на осуществление своих основных свобод. Наши сегодняшние действия показывают, что Великобритания поддерживает народ Грузии и рассмотрит все варианты, чтобы привлечь виновных к ответственности».



США ввели финансовые санкции против Звиада Харазишвили («Хареба») и его заместителя Милери Лагазаури еще в сентябре в связи с разгонами митингов в Тбилиси весной текущего года.





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