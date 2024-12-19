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Тбилисский городской суд оштрафовал арестованного за неподчинение полиции Георгия Чуткерашвили на 2000 лари
19.12.2024 18:44
Тбилисский городской суд оштрафовал арестованного за неподчинение полиции Георгия Чуткерашвили на 2000 лари.
Как заявил Чуткерашвили на заседании суда, он был задержан отрядом специального назначения 2 декабря, когда выражал протест в мирной форме на проспекте Руставели. Чуткерашвили отметил, что спецназ подверг его физическому насилию, в результате чего он получил сотрясение мозга.
Представитель МВД обвинял Георгия Чуткерашвили по двум статьям. Судья не подтвердил его вину в мелком хулиганстве, но признал административным правонарушителем за неподчинение сотрудникам полиции.
Судья Лела Милденбергер посчитала, что голосовое сообщение МВД с требованием покинуть территорию должно было стать поводом уйти с проспекта Руставели.
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