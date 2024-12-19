

17 стран-членов ОБСЕ: призываем Грузию прекратить применение насилия

19.12.2024 18:45





««Грузинская мечта» продолжает использовать репрессивную тактику, включая произвольные задержания и физическое насилие, чтобы заставить критиков замолчать», говорится в совместном заявлении 17 стран-членов ОБСЕ (число подписавших стран входят: США, Великобритания, Германия, Франция, Нидерланды, Бельгия, Канада, Дания, Эстония, Финляндия, Латвия, Литва, Люксембург, Норвегия, Польша, Румыния и Швеция).



«Наши страны привержены партнерству с Грузией и грузинским народом уже более трех десятилетий. Мы работали со всеми правительствами Грузии, чтобы поддержать демократические институты Грузии, развивать экономику Грузии и улучшить образование грузинских детей. Хотя наша неизменная приверженность суверенитету и территориальной целостности Грузии остается непоколебимой, мы решительно осуждаем жестокое и неоправданное насилие «Грузинской мечты» против граждан Грузии, которые пользуются своим правом на мирные собрания и свободу выражения мнений.



Мы шокированы тем, что «Грузинская мечта» продолжает использовать репрессивную тактику, включая произвольные задержания и физическое насилие, чтобы заставить замолчать критиков.



В соответствии с общими обязательствами ОБСЕ по укреплению гражданского общества и уважению права на мирные собрания и свободу от произвольных задержаний, мы призываем Грузию прекратить использование правоохранительными органами репрессивной и чрезмерной тактики насилия.



Мы также призываем Грузию немедленно освободить демонстрантов, представителей средств массовой информации, деятелей оппозиции и других лиц, задержанных за мирное осуществление своих прав и поддержку евроатлантических устремлений Грузии.



Лица, ответственные за незаконное применение силы, также должны быть привлечены к ответственности.



Как государства-члены ОБСЕ, отныне мы будем изучать все механизмы в контексте ОБСЕ. Мы призываем Грузию вернуться на путь интеграции в Европейский Союз, чего желает большинство грузин», — говорится в заявлении.



Источник: СОВА

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